LGBT'lilere karşı dev hamle! Yesevi Alperenler 150 bin imzayı TBMM'ye sunuyor

Küresel LGBT lobisine karşı düzenledikleri Büyük Aile Yürüyüşü ile farkındalık oluşturan ve kamuoyunun dikkatini LGBT tehdidine çeken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, 150 bin imza topladı.

Mican LGBT lobisinin faaliyetlerine engel olunması için topladığı imzaları TBMM'ye sunacak.

'150 bin imzayı Meclis'e sunuyoruz'

21 Haziran Çarşamba günü saat 13:30'da Meclis'in Dikmen kapısında basın toplantısı yapacaklarını duyuran Kürşat Mican, açıklamasınd aşu ifadeleri kullandı:

Ülkemizdeki LGBT lobilerinin dayatma ve propaganda faaliyetlerinin, her türlü yayın ve neşriyatlarının yasaklanması, dernek, kulüp ve benzeri tüm yapılanmalarının kapatılması, özellikle ergenlerde yaygınlaşan cinsiyet değiştirme yani cinsiyetsizleştirme ameliyatlarının engellenmesi için yaklaşık 1,5 yıldır vatanımızın her köşesinden topladığımız, milletimizin emaneti olan 150 bin imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz.

Mican sözlerine şöyle devam etti: Ailemiz, nesillerimiz ve geleceğimiz için büyük bir tehdit ve tehlike haline gelmiş bu sapkın yapılarla ilgili hazırladığımız talep ve imza dosyasını Yüce Meclisimize sunma programında sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız.

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