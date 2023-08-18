LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!

Henüz reşit olmamış 22 çocuğun cinsiyetinin hormon tedavisi ve ameliyat ile değiştirilmesi Türkiye gündemini sarstı. LGBT'li 'yazar' Yıldız Tar'dan akılalmaz bir savunma geldi. Söz konusu operasyonların yapılmamasıyla 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' yaşayan çocukların iradesinin yok sayılacağını iddia eden Tar, çocukları gerçekten korumak isteyenlerin sünnet yaptırmaması gerektiğini savundu. Tar, "Gelenek, görenek, dini inanç adı altında çocuklar deyim yerindeyse sakatlanıyor. Hem de davulla, zurnayla!

Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.

Artıgerçek isimli internet sitesinde yazar olan LGBT'li Yıldız Tar ise rezaleti savunurken akılalmaz sözler sarf etti.

Çocukların hayatını karartanlar şimdi de sünneti hedef aldı

'Madem mesele çocuklar, sünneti yasaklamaya ne dersiniz?' başlıklı bir yazı kaleme alan Tar, "15-16 yaşlarında cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuğun iradesini yok sayanlar, 7-8 yaşında bir çocuğun sünnet edilmesini dert etmiyor. Sünnetin tedavi amacı yok, çocuğun beden bütünlüğünü geri dönüşsüz şekilde zedeliyor, hem de davulla, zurnayla." ifadelerini kullandı.

Tar, dini gerekliliğin yanı sıra sağlık açısından fizyolojik ve ruhsal açıdan da birçok faydası bulunan sünnet ile çocukların beden bütünlüğünün ihlal edildiğini savundu.

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Tar, söz konusu yazıda şunları yazdı:

"Oğlan çocuklarının, bazen bebek bazen de çocuk yaşlarda sünnet edilmesiyle.15-16 yaşlarında cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuğun iradesini yok sayanlar, 7-8 yaşında bir çocuğun sünnet edilmesini nasıl karşılıyor?Hiçbir şekilde iradesi dikkate alınmadan, yapılan işlemin ne olduğunu dahi bilmeden milyonlarca çocuğun genital bölgelerine geri dönüşü mümkün olmayan müdahaleler yapılıyor. Gelenek, görenek, dini inanç adı altında çocuklar deyim yerindeyse sakatlanıyor. Hem de davulla, zurnayla yapılıyor bu ayin."

Yeni Şafak