LGBT'li sapkınların 'Mersin'de yasaksız yürüyüş' yalanı ifşa oldu!
LGBT'li sapkınların "Mersin'de yasaksız onur yürüyüşü yapıldı" açıklaması yalan çıktı.
Aile yapımızı hedef alan LGBT'li sapkınlar Türkiye genelinde yürüyüşler düzenledi.
LGBT örgütlerinin Türkiye genelindeki eylemlerine valiliklerin yasak kararı ve emniyetin müdahalesi ile engellendi.
Öte yandan Mersin'deki sapkınlar, "Mersin’de yasaksız onur yürüyüşü yapıldı" başlıklarıyla paylaşımda bulundu.
Servis edilen görüntülerin Yapay Zeka (AI) ile oluşturulduğu ortaya çıktı.
Böyle bir yürüyüş bulunmazken, örgüt üyelerinin basın açıklamalarını kendi evlerinde okuduğu öğrenildi.
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