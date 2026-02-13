Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak isteyen çoğu kişi; Fiat, Renault, Skoda ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listesine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba harcıyor. Bunun yanı sıra Toyota; Corolla Sedan, Cross Hybrid ve Hatchback Hybrid dahil olmak üzere çeşitli araçlar satışa çıkarıyor. Açıklanan güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Corolla Cross Hybrid araçta 633.500 TL'ye varan indirim olduğu görüldü. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor. Peki, kampanyanın detayları neler?