  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Turistler ülkeyi terk ediyor! Elektrik kesildi! Uçuşlar iptal! Oteller kapandı Yeni düzenleme yürürlükte! Tafik cezalarında 10 soru 10 cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı! Düzenli muayene hayati öneme sahip: Görme bozukluğu öğrenmeyi engelliyor! Aman dikkat Türkiye’nin F-16’larını konuşlandırdığı ülkeden bir bomba teklif daha! 6 bin 500 km öteden “Artık bu şart oldu” diyerek duyurdular Kapı kilidindeki bu işarete dikkat! Ev güvenliğinde tüm dikkatinizi gelişmiş alarm... Trafik cezalarında köklü değişiklikler yürürlüğe girdi! İşte madde madde yeni cezalar Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı TÜİK son rakamları paylaştı! bu haber de ‘hayvanlık bitmiş bitmiş’ diyen palavracılara Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

Japon otomobil devi Toyota, Türkiye'de sıfır otomobil almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Toyota'nın güncel kampanyaları incelendiğinde, Corolla Cross araçta 633.500 TL'ye varan indirim olduğu görüldü.

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak isteyen çoğu kişi; Fiat, Renault, Skoda ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listesine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba harcıyor. Bunun yanı sıra Toyota; Corolla Sedan, Cross Hybrid ve Hatchback Hybrid dahil olmak üzere çeşitli araçlar satışa çıkarıyor. Açıklanan güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Corolla Cross Hybrid araçta 633.500 TL'ye varan indirim olduğu görüldü. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor. Peki, kampanyanın detayları neler?

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

COROLLA CROSS ARAÇTA 633.500 TL İNDİRİM Toyota otomotiv şirketi, 2026 Şubat ayı kampanyalarını duyurdu. Buna göre, Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon araçta 633.500 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim Corolla Cross Hybrid araçtaki en yüksek indirim. Bunun yanı sıra, Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyon araçta 490.000 TL indirim var. Bu indirim, en düşük indirim olarak ön plana çıktı.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

TOYOTA COROLLA CROSS FİYAT LİSTESİ Toyota otomotiv şirketi, tüm Corolla Cross Hybrid versiyon araçlarda indirim yaptı. Bu durum, araçların güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor.

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

Aşağıda 12 Şubat 2026 tarihli, 2025 model Corolla Cross Hybrid fiyat listesi yer alıyor.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Tam 633 bin 500 TL indirim!

Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.167.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.534.000 TL. İndirim: 633.500 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.265.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.775.000 TL. İndirim: 490.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 3.788.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.220.000 TL. İndirim: 568.000 TL./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Katıldığı konferansta toplumun dindarlık..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23