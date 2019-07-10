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LGBTİ'li azgınlara destek rekoru CHP'li Tanal'ın

Geçtiğimiz hafta AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile yaşadığı LGBTİ tartışması ile gündeme gelen CHP'li Mahmut Tanal'ın Lut Kavmi'nin torunlarına olan desteği geçmiş yıllardan günümüze kadar artarak devam etti. TBMM kayıtlarında LGBTİ'li sapkınlar için verilen en kapsamlı yasa teklifi Tanal'a ait. CHP'li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; azgın kavim için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 2015 yılında tam 22 maddeden oluşan bir öneri sunmuştu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
LGBTİ'li azgınlara destek rekoru CHP'li Tanal'ın

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Önceki hafta TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun, "Bazı kişi ve kurumlarca teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz" ifadeleri sonrasında söz alan CHP'li Mahmut Tanal, "Kavuncu'nun sözleri anayasaya aykırı. Cezalandırılması gerekir" demişti. Tanal, sapkınların İstanbul'daki sözde 'Onur Yürüyüşü'nde de Taksim'e giderek LGBTİ'lilere destek vermişti.

TBMM'ye sapkınlar için en kapsamlı öneriyi Tanal sundu

CHP'li Avukat Tanal'ın LGBTİ'lilere olan sevdası ezelden beridir dozu artarak devam ediyor. TBMM kayıtlarına göre; sapkınlara destek için verilen en kapsamlı yasa teklifi de Mahmut Tanal'a ait.

CHP'nin İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Lut Kavmi'nin torunlarının yasal güvenceye alınması için tam 22 maddeden oluşan bir teklif hazırlamıştı. Tanal bu teklifine ilişkin konuşmasında sapkınlardan, "Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) yurttaşlarımız." diyerek bahsetmiş, "İnsan hakları kapsamında onların da haklarının korunması ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmalarının önüne geçilmesi için 22 maddelik bir kanun teklifi hazırladım" ifadelerini kullanmıştı.

Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifinin genel gerekçesini de şöyle izah etmişti:

"LGBTİ bireylerin emek piyasaları, hastane, okul gibi kamusal alanlarda, kendi aileleri ve sosyal çevreleri tarafından kötü muamele gördüklerine, fiziksel ve cinsel saldırılara, psikolojik ve ekonomik baskılara uğradıklarına ve öldürüldüklerine dikkat çekmek istiyorum. Kanun teklifi, Türkiye’nin yerine getirmekle yükümlü olduğu evrensel kriterler çerçevesinde LGBTİ vatandaşların sahip oldukları hakların iç hukuk yolu ile düzenlemesini öngörüyor ve 6284, 3924 ve 2828 sayılı yasalarda değişiklik içeriyor."

'Uluslararası sözleşmelere göre onları güvence altına almalıyız'

Mahmut Tanal sapkınlar için TBMM kayıtlarına geçen en kapsamlı kanun önerisinin gerekçelerine şunları da eklemişti:

"LGBT bireylerin devlet tarafından yasalar nezdinde korunması için uluslararası sözleşmelere uygun olarak iç hukukumuzda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. LGBT yurttaşlarımız toplumun önyargılı ve homofobik tutumlarına, bu tutumların yol açtığı insan hakkı ihlallerine maruz kalmakta olup, devletimizin gerekli yasal düzenlemelerle bu yurttaşlarımızın haklarını koruması elzemdir. Ülkemiz vatandaşı olan her birey herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın eşit haklara sahiptir. Zira devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini tüm yurttaşlarımızla ayrıma tabi tutulmaksızın eşit olarak yerine getiren LGBT bireylerin, devletin yasal korumasından da diğer yurttaşlarımız gibi eşit olarak yararlanması gerekmektedir."

Teklifinde LGBTİ'li azgınların ailelerini şuçlamıştı

Tanal, 2015 yılında verdiği 22 maddelik önerisini meclise sunarken, LGBTİ'lilerin ilk olarak aileleri tarafından dışlandığını ifade etmiş ve anne babaları suçlamıştı:

"LGBT kişilerin toplumdan ayrıştırılması, ötekileştirilmesi genellikle aile kurumunda başlamaktadır. Aileleri tarafından ötekileştirilen ve sahipsiz bırakılabilen ve şiddete maruz bırakılabilen LGBT yurttaşlarımız toplumun ve devlet kurumlarının önyargılarıyla karşı karşıya kalmakta, istihdam, eğitim ve sağlık gibi temel haklardan diğer kişiler gibi yararl…"

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
  1. İstanbul
  2. Çorum
  3. LGBT
  4. CHP
  5. Mahmut Tanal
  6. AK Parti

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