LGBTİ dünyanın başına belâ

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

LGBTİ aşığı Batılı ülkelerde aile müessesesi dağılıyor. Cinsel sapkınlığın, alkol ve uyuşturucu kullanımının arttığı bu ülkelerde boşanma oranları hızla yükseliyor. Eşcinsel evliliğe yasal statü kazandıran Hollanda, Belçika, Çekya, Danimarka, Norveç, Almanya ve Fransa’da sosyal çözülme yaşanıyor.

Bu durumdan rahatsız olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sarf ettiği “Maalesef son dönemde insanı insan yapan kadim değerler, çok ağır saldırı altındadır. Doğrudan insanı, insanın fıtratını, geleceğini ve sosyal bünyeyi tehdit eden bu saldırıların hedefinde öncelikle aile vardır. Bu bakımdan aileye ve aile müessesesine sahip çıkmak; insana ve tüm insanlığın istikbaline sahip çıkmak demektir. Giderek artan küresel dayatmalar karşısında tüm dostlarımızı aile müessesesinin korunmasında hassasiyet göstermeye çağırıyorum” sözlerine destek yağıyor.

Durum vahim

Sosyologlarca devamlı aile müessesinin altının oyulmaya çalışıldığına işaret ediliyor. Yeni Akit’e konuşan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Çocuklarımızın ellerine Aristoteles, Platon ve Sokrates’in kitapları yahut sözleri tutuşturuluyor. Ama bu adamların eşcinsel oldukları unutuluyor. Bilindiği üzere Platon’un ‘asil yalan’ söylemi var. Bununla topluma yalan söylemek öğütleniyor. Dolayısıyla Batılı yazarlardan ahlâki eğitim almaktan söz ediliyor. Ama bu yazarların ahlâki eğitimlerini tamamlayamadıkları görmezden geliniyor. Batılı aydınların yarısı antidepresan ilaçlar kullanırdı, uyuşturucu bağımlısıydı. Bunlar bize nasıl ahlâk dersi verebilir? Şu mutlak ki Hazreti Peygamber (SAV) bizim için en iyi örnektir” dedi.

LGBTİ’nin dünya ve insanlık için büyük bir tehdit olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, “Burada karşı olunan husus LGBTİ üyelerinin yemek yemeleri, sokakta yürümeleri, iş yapmaları, gezip tozmaları değil. Karşı olunan LGBTİ üyelerinin iğrenç ilişki biçimlerini servis etmeleridir. Neslimiz bu tür tehlikelere maruz kalmamalıdır. LGBTİ tehdidine net tepkiler verilmeli. Yoksa bu ateş sessiz kalanların ocaklarına dayanacak” diye konuştu.

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Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz da “Devletler, hükümetler bir araya gelmeli, tüm ülkelerin devlet kurumları el ele verip insanlığın önündeki en büyük tehditlerden biri olan LGBTİ’ye birlikte karşı durulmalı. Hatırlanacağı üzere 150 bin imza topladık. LGBTİ derneklerinin kapatılması talebiyle dilekçe verdik. Ekim’de Meclis gündemine gelecek” dedi.