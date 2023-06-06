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Gündem LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!
Gündem

LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 18:51:00 -
LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında LGBT dayatması yapmaya başladı.

İBB'ye bağlı metro istasyonlarında yer alan dijital ekranlarda İBB Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi" adı altında LGBT propagandası yapılıyor.

Toplu taşıma araçlarında LGBT sapkınlığına davette bulunurken, araç içinde birçok noktaya, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"nin reklamının yapıldığı yazılar asıldı.

İstanbullular CHP'li İmamoğlu yönetimindeki araçlarda karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi.


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