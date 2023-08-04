LGBT yayınlarına yasak istendiğinde ayağa kalkanlar Atatürk filmini bazı ülkelerde göstermeyen Disney Plus’a savaş açtı! Azgın azınlıktan omurgasızlık

Sebahattin Ayan İstanbul

Her fırsatta kutsallarımıza hakaret eden yayınlara “düşünce özgürlüğü” deyip kayıtsız kalan laik ve sol camiası, bu kez fena faka bastı. Para ve Ermeni dostları uğruna istismarını yaptıkları Atütürk’ü bile satmaktan beri durmayan azgın azınlık, iki gündür Disney+’a gıkını bile çıkarmadı. Gelen tepkiler üzerine ise zoraki göstermelik açıklamalarda bulunmaya başladılar. Disney’le anlaşması bulunan ve telif alan oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, yayın şirketinin reklam yüzü Tarkan ve daha pek çok ünlü suskunluğunu koruyor.

LGBT için alkış tutanlar

Disney ve Netflix gibi abonelik sistemiyle çalışan dijital yayın platformlarında çıkan ve LGBT sapkınlığını özendiren yayınlara ilişkin, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 2020 yılında RTÜK bünyesinde çalışma başlatılınca, CHP ve medyası büyük tartışma başlatmış, AK Parti Hükümeti ve RTÜK yasakçılıkla suçlanmıştı. Yayıncı şirketlere Türkiye’de ofis açma zorunluluğu getirilmesi ve kurallara uyulmaması durumunda erişim sınırlandırılması ile ilgili çalışmaların sürdüğü dönemde, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la aynı lige düşeceği iddia edilmiş, “Netflix’in hangi ülkelerde yasaklandığına iyi bakın” demişlerdi.

Atatürk'ü bile satar bunlar

Konuyla ilgili Akit’e konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Topdemir şu değerlendirmede bulundu: “Peygamberimize dil uzatanlar, karikatürünü çizerek, haşa Peygamberimizi küçültebileceklerini zannedenler, toplumun değerlerini yerle bir edecek yayınlara engel olunmak istendiğinde kıyametleri kopartanlar şimdi savundukları mecraların yasaklanmasını istiyor. Atatürk’ün de artılarıyla eksileriyle bu ülkenin bir şahsiyeti olduğunu bilmek gerekir. Atatürk’ü ismini kullanarak belli bir aşama elde edenler meydana çıkıp bu konularda tavır koymaları gerekir. Bunlar neden acaba Disney’e ciddi bir tepki göstermiyorlar. Nedeni çok açık. Sözleşmeleri var. Dolayısıyla çıkar ilişkileri gündeme geldiği zaman Atatürk’ü bir kenara koyuyorlar. Ama İslami kesim herhangi bir gazete, herhangi bir aydın, herhangi bir akademisyen, Atatürk’ü yorumladığı zaman hemen harekete geçiyorlar. Evet hakaret ediliyorsa hepimiz karşı çıkalım ama belgelere dayalı tarihi bir durum tespiti yapılıyorsa, ne için linç ediyorsunuz. Disney açısından talihsiz bir karar diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle izleyiciler kararı versin. Tarihi şahsiyetler hakkındaki olayları en büyük hakem izleyicidir, en büyük hakem halktır. Bunları göz ardı etmemek lazım.”

Bunların her şeyi para

Gazeteci yazar Murat Özer ise şunları dile getirdi: “Yeryüzünde yaşayan hiçbir şahıs, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizle mukayese etmenin bir anlamı yok aslında ama Atatürkçülüğü dilinden düşürmeyip, kendi kendi fikirlerine muhalif olan herkesi Atatürk düşmanını ilan edenlere de bir cevap vermek gerekli. Dijital yayın platformu Disney’in Atatürk’e ilişkin bir filmi uluslar arası platformda yayınlamaması üzerinden bir tartışma başlatıldı. Atatürk üzerinden prim yapmayı meslek edinmiş, insanları sosyal medyada bu yönde açıklamalarla linç ettiren bir kısım sanatçı ise niyeyse sessizle gömüldü. Maddi olarak beslendikleri kaynağa ses çıkaramıyorlar yada cılız tepkilerle durumu geçiştirmeye çalışıyorlar. Disney Plus açıldığında o sanatçılardan birçoğu tartışmaların hedefindeki platformun reklamlarında oynadı, sözleşmeleri mevcut. Onun için bu Ermeni lobisinin çabalarına karşı en küçük bir şey söylemediler. Bu durum aynı zamanda Atatürk istismarcılığının da çok açık göstergesidir. Atatürkçülükleri bu kadar. Parayla satın alınabilecek bir değer yargıları var.”

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