LGBT sapkınlığını liselere sokacaklar

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Yasalardan, CHP’li ve DEM’li belediyelerden cesaret alarak LGBTİ sapkınlığını meşrulaştırmaya çalışan homoların şimdi de “Kuşaklararası Buluşmalar” adı altında skandal bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Haçlı Avrupa tarafından fonlanan Hafıza Merkezi adlı oluşumun, rezil buluşma serisinin son toplantısını, ‘Queer Yoldaşlığın Ankara’daki 30 Yıllık Seyri’ başlığıyla yarın gerçekleştireceği öğrenildi. Çankaya Belediyesinin açtığı fakat Mülkiyeliler Birliği’ne devrettiği Mülkiyeliler Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek sapkın toplantıda, liselerde eşcinsel ilişkinin açıktan yaşanmasının önünü açmaya yönelik sapkın düşüncelerin tartışılacağı ifade edildi. Yüz yüze gerçekleşecek ve çevrimiçi katılımcı ile kamera kaydı alınmayacak skandal toplantıya eşcinsel aktivist, akademisyen, TSK’lar konuşmacı olarak katılacak. CHP’li Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner ise ODTÜ’de LGBT paçavraları eşliğinde eylem düzenleyen öğrencilerin gece nöbetine katılarak ikramlarda bulunmuştu.