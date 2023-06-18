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Gündem LGBT sapkınlığına bir tokat da Aydın Valiliği'nden!
Gündem

LGBT sapkınlığına bir tokat da Aydın Valiliği'nden!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 14:35:00 - 2023-06-18 14:38:03
LGBT sapkınlığına bir tokat da Aydın Valiliği'nden!

İstanbul, İzmir ve Eskişehir Valiliklerinden sonra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da LGBT yürüyüşlerine karşı yasak kararı aldı.

Sapkınlara beyan edilen yasağı LGBT temsilcisi İsveç fonlu Kaos GL adlı dernek duyurdu.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Aydın Valiliği, Onur Haftası’nı yasakladı! Aydın Valiliği, bu yıl 16-18 Haziran tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek Aydın LGBTİ+ Onur Haftası’nı yasakladı. Yasak henüz Valilik sitesinde duyurulmadı.

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