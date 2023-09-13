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Dünya LGBT dayatması: Çocuklar ailelerinden alınabilir!
Dünya

LGBT dayatması: Çocuklar ailelerinden alınabilir!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 15:34:00 -
LGBT dayatması: Çocuklar ailelerinden alınabilir!

Kaliforniya Eyalet Meclisi, çocuklarının cinsiyet değiştirmesini kabul etmeyen ve desteklemeyen ebeveynlerden velayeti alarak, başka bir ebeveyne veya hatta devlete geçmesine olanak sağlayacak tasarıyı onayladı. Konuya ilişkin eleştiriler ve tepkiler çığ gibi büyüdü. Onaylanan yasa tasarısına, "mutlak delilik", "Kaliforniya dibi görmeye kararlı" gibi eleştiriler art arda geldi.

Kaliforniya Eyalet Meclisi, çocuklarının cinsiyet değiştirmesini kabul etmeyen ve desteklemeyen ebeveynlerden velayeti alarak, başka bir ebeveyne veya hatta devlete geçmesine olanak sağlayacak tasarıyı onayladı.

Konuya ilişkin eleştiriler ve tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhuriyetçi muhalefet, bu yasanın ebeveyn haklarını ve özerkliğini ihlal edebileceğini iddia ederek endişelerini dile getirdi.

CNBC'nin haberine göre, Eleştirmenler ise ebeveynlerin bir çocuğun cinsiyet geçişine uymadıkları için cezalandırıldıkları durumlara yol açabileceğini iddia ederek ve bunu hükümetin aşırılığı olarak gördüklerini ifade ettiler.

X sosyal medyasının CEO'su Elon Musk'ta tasarıya tepki gösterenler arasında yerini aldı. Tasarının doğası gereği aldatıcı olduğunu söyleyerek endişelerini dile getirdi.

Musk'a göre, ebeveynlerin çocuklarının sağlıklarını düşündükleri için, velayeti kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Bu fikre şiddetle karşı çıkarak onu "mutlak delilik" olarak yorumladı.
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Konuya bir tepkide Public Square CEO'su Michael Seifert'dan geldi. Kaliforniya tarafından verilen bir kararı "yasal kötülük" olarak nitelendirerek güçlü bir şekilde onaylamadığını belirten Seifert ayrıca, Kaliforniya dibi görmeye kararlı diyerek eleştirdi.

Yeni Şafak

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