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Ekonomi LG Electronics Türkiye’ye yeni CFO
Ekonomi

LG Electronics Türkiye’ye yeni CFO

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:41:39 -
LG Electronics Türkiye’ye yeni CFO

İSTANBUL (AA) - LG Electronics Türkiye’nin yeni stratejileri doğrultusunda, şirketin yeni Mali İşler Direktörü (CFO) Lee Haewon oldu.

LG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, temmuz ayı itibarıyla başlattığı organizasyonel değişimini devam ettiriyor.

İşletme eğitimi alan Lee Haewon, 1995 yılı itibariyle LG Electronics bünyesinde çalışmaya başladı. LG Electronics Türkiye’ye CFO olarak atanmadan önce, Kore’de bulunan LG Electronics’in Genel Merkezi’nde farklı yönetim görevlerinde bulundu.

Haewon ayrıca, Hindistan’da bulunan LG Pune Fabrikası’nın da CFO’luğunu yürüttü. Haewon görevine 1 Kasım'da başladı.

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