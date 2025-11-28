Lezzet dolu organizasyon

24-25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, lezzetin başkenti Kayseri’nin gastronomi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde geleneksel hale getirilen festival, bu yıl da binlerce vatandaşın ve misafirin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Açılışta, vatandaşlara özel olarak 1 ton pastırmalı gömeç fasulyesi ikram edilmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kayseri Mutfağı Türkiye ile Buluştu

UNESCO tescilli mutfak kültürüne sahip Kayseri’nin tanıtımı için büyük önem taşıyan etkinlik, Mutfak Sanatları Merkezi önünden başlayan Gastronomi Korteji ile açıldı. Üç gün boyunca mehteran gösterileri, yöresel lezzet tanıtımları, konserler, gastronomi atölyeleri ve ünlü şeflerin sunumlarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatıldı.

Kayseri Gastronomi Günleri Kapsamında ünlü şefler Cüneyt Asan &Harun Reşit Dönmez atölye ve söyleşi düzenlerken, Şef Cüneyt Asan’ın Mutfak Sanatları Merkezi’ndeki mini gösterisi de büyük ilgi gördü.

“Kayseri’nin Tadına Doyulmaz”

Etkinliğin kapanışında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece sanayi ve ticaret alanında değil, gastronomi turizminde de öne çıktığını belirterek şunları söyledi: “Kayseri’miz binlerce yıllık tarihiyle, kültürüyle ve mutfak zenginliğiyle farkını her alanda ortaya koyuyor. Bu organizasyonla şehrimizin lezzetlerini hem ülkemize hem dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Her bir vatandaşımıza, şefimize, emeği geçen tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Kayseri’nin tadı farklı diyoruz; tatmadan da anlaşılmaz.”

Pastırmadan Mantıya, Kayseri Mutfağı Sahne Aldı

Festival boyunca ziyaretçilere Kayseri’nin simgesi haline gelen mantı, pastırma, sucuk, yağlama, nevzine, ketçaplı tatlar, tatlılar ve yöresel ürünler tanıtıldı. Ünlü şefler Yunus Emre Akkor ve Bedri Usta, Kayseri mutfağının köklü mirasına vurgu yaparak “Kayseri pastırması bir adım önde” değerlendirmesinde bulundu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği coğrafi tescili için çalışmaların sürdüğünü açıklarken; Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Kayseri, gastronomi alanında Türkiye’ye örnek bir şehir” dedi.

Büyükkılıç’tan Teşekkür

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, üç gün boyunca emeği geçen tüm kurum ve katılımcılara teşekkür ederek, “Kayseri Gastronomi Günleri artık bir marka haline geldi. Şehrimizin gastronomi turizmini daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayseri’nin lezzeti, gönüllerde yer etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri Gastronomi Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizm ve kültür alanındaki vizyoner çalışmalarıyla, şehre hem ekonomik hem kültürel katkı sağladı.