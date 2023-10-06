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Otomotiv Lexus güvenilirlikte yoluna devam ediyor
Otomotiv

Lexus güvenilirlikte yoluna devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-06 18:16:00 -
Lexus güvenilirlikte yoluna devam ediyor

Premium otomobil üreticisi Lexus, farklı araştırmalar ve raporlarda sağlamlığı ve sorunsuzluğuyla en güvenilir marka olmaya devam ediyor.

Dünyanın her yerinden birçok farklı dayanıklılık ve güvenilirlik ödülünün sahibi olan Lexus, bu defa her yıl düzenlenen What Car? anketinde yedinci defa en güvenilir marka oldu.

Bu yıl içerisinde J.D. Power’ın “Güvenilirlik Ödülü” taçlandırılan marka, What Car? anketinde 32 marka ve 178 model arasında farkını ortaya koymayı başardı. Lexus araştırma sonucunda yüzde 98.3 gibi yüksek bir değer elde etti. İlk nesil NX ise yüzde 99.8, yeni nesil NX is yüzde 99.3 ve UX modeli yüzde 99.3’lük derecelendirmeyle gerçek kullanıcıların beğenisini kazandı.

Her nesilde araçlarının kalitesini ileriye taşımaya devam eden Lexus, her yıl düzenlenen araştırmada 2017’den bu yana ilk sırayı almayı başarıyor. Lexus sorunsuz otomobillerinin yanı sıra satış sonrası hizmetlerindeki hızlı çözümleriyle de tüketicilerin beğenisini topladı.

22 bin civarında kullanıcının katıldığı araştırmaya, beş yaşına kadar olan araçlar dahil edildi. Lexus, marka olarak sorunsuzluğuyla dikkat çekerken aile SUV’u kategorisinde ilk nesil NX, yeni NX ve UX öne çıktı. Büyük SUV kategorisinde ise Lexus RX, yüzde 98.3 ile yüksek puanlar elde etti. Aynı zamanda bu sonuçlar, Lexus’un kendi kendini şarj eden tam hibrit teknolojisinin dayanıklılığını da ortaya koydu.
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