Levi’s CEO’su deşifre etti: Karar verdiği tepki ve en yanlış şey! Dev ünlü isim pişman

Dünyanın en büyük kot pantolon markası Levi’s Strauss’un CEO’su Charles Bergh CNBC’nin haberinde görev sürecindeki en büyük pişmanlığını paylaştı. Ünlü CEO şirketteki ikinci gününden itibaren şirketi döndürmenin en iyi yolunun yöneticilerin yarısından fazlasını kovmak olduğunu bildiğini söyledi.

Bergh, “İş kültürünü değiştirmenin en kolay yolu insanları değiştirmektir. 11 yerden doğrudan rapor alıyordum ve ilk 18 ayda bunların dokuzu gitti” dedi.

Ancak CEO yine de en büyük pişmanlığının yanlış insanlar olarak tanımladığı yöneticileri yeterince hızlık kovmamak olduğunu söyledi.

Bergh, “En büyük pişmanlığım iyi liderlik yapabilecek insanlara güvenmememiz ve bazılarını kaybetmemizdi. Zira yöneticilerden birine olması gerekenden daha uzun süre tutundum” ifadelerine yer verdi.

CEO 2011 yılında firmaya katıldığında Levi’s için mümkün olabilecek en kötü zamandı. Tüketiciler bu dönemde artık Levi’s ürünlerini satın almıyordu.

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Bersg, “Marka gerçekten kaybolmuştu. Önümüzde benim çocukken yaptığımın aksine Levi’s giyerek büyümeyen bütün bir tüketici neslimiz vardı. Şirketin performansı 10 yıldan fazla bir süredir gerçekten istikrarsızdı. Bir yıl gelirler artıyor ancak kârlar düşüyordu. Ertesi yıl kârları düzeltiyorlardı ancak gelirler düşüyordu” dedi.

Altı yıl sonra Berch kendi ifadesiyle ‘yıkılmış’ olarak adlandırdığı markayı yeniden ilgi odağı haline getirdi. 2017 yılında Levi’s %8 yıllık gelir artışı sağladı. Bu oran son on yıldaki gelirlerin en yükseğiydi ve bir yıl önceki %3,1’lik büyümenin de çok üzerindeydi. Şirket 2018 yılında yıllık bazda %14 gelir artışı kaydederek büyümesini sürdürdü.

Berch gelecek yıl CEO’luk görevini bırakıyor ve en büyük mirasının şirketi kayıtsızlıktan kurtarmak ve markayı kültürlerinin merkezinde tutan bir ekip kurmak olacağını söyledi. CEO, “Ben sadece bir orkestra şefiyim ve etrafımda harika bir ekip kurdum” ifadelerine yer verdi.

Şirketin sorunları hâlâ devam ediyor

Charles Berch yönetiminde Levi’s için her şey pürüzsüz değildi. Şirket en büyük pazarı olan ABD’de toptan satış gelirlerinde ve yumuşak satışlarda keskin bir düşüş bildirmesinin ardından 2023 kâr beklentisini ciddi derecede düşürdü. Şirket bu yıl satışların %1,5 ila %2,5 arasında artmasını bekliyor. Önceki beklentide ise bu oran %1,5 ila %3 arasındaydı.

Birçok hazır giyim şirketinde olduğu gibi Levi’s da özellikle de pandemi sonrasında çalışanlar ofislere döndükçe değişen kıyafet taleplerine uyum sağlamak zorunda kaldı. Zira insanlar artık daha rahat ve geniş kıyafetleri tercih ediyorlar.

2021’de Levi’s kadın giyim işetmesini büyütmeye yardımcı olmak için Beyond Yoga firmasını satın almıştı. finansgundem'e göre: CEO Levi’s’ın kadın giyim satışlarının şirketin toplam satışının yarısını oluşturmasını hedeflediğini söylemişti.

Bergh, “Bir kadının mağazamıza girmesini, pantolonlarımızı satın almasını ve sonra dışarı çıkıp üst satın almak için isimsiz bir rakibin mağazasına gitmesini izlemek beni delirtiyor” dedi.

Levi’s’ın kadın kıyafetleri satışları yılın ilk yarısında şirketin net gelirlerinin %35’ini oluşturdu.