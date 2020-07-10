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Siyaset

Levent Özeren ne dedi? Binali Yıldırım'ın eşine...

Levent Özeren ne dedi? Sosyal medyanın önüne geçilemeyen rahatlığı sayesinde genel ahlak yapısının bozulması adına bir haber daha gündeme bomba gibi düştü. İYİ Partili Levent Özeren yakışmayan sözlerle Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için hoş olayan bir paylaşımda bulundu. Binlerce kişi "Tutuklandı mı?" araştırmasını yaparken bugün polisler harekete geçti. Peki ama ne oldu ve Levent Özeren ne dedi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:08:00 -
Levent Özeren ne dedi? Binali Yıldırım'ın eşine...

Sosyal medya hesabından yapılan çirkin hakaretlerin bir sonu gelmiyor. Şimdiki hakaret ise Binali Yıldırım'ın eşi, binlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen olan Semiha Yıldırım'a!

Levent Özeren sosyal medya hesabından "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımın üzerine Özeren 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında gözaltına alındı.

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