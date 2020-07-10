Levent Özeren ne dedi? Binali Yıldırım'ın eşine...

Levent Özeren ne dedi? Sosyal medyanın önüne geçilemeyen rahatlığı sayesinde genel ahlak yapısının bozulması adına bir haber daha gündeme bomba gibi düştü. İYİ Partili Levent Özeren yakışmayan sözlerle Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için hoş olayan bir paylaşımda bulundu. Binlerce kişi "Tutuklandı mı?" araştırmasını yaparken bugün polisler harekete geçti. Peki ama ne oldu ve Levent Özeren ne dedi? İşte detaylar...