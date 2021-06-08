Levent Gültekin'den provokasyon: 2023'ü beklemeyin

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Halk TV'de Murat Sabuncu ile 'İki Yorum' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Levent Gültekin, AK Parti hükümetine karşı provokasyon çağrısı yaptı.

Sedat Peker'in iddialarıyla hedef aldı

‘BAE sığıntısı’ firari mafya liderinin iddialarıyla iktidara saldıran Gültekin, "Yüzde 65'i bu haramilerin önüne dikecek bir siyasete ihtiyacımız var. Biz kimden korkuyoruz, ben anlamıyorum muhalefeti. 'İktidar bizi şöyle gösterecek' canı cehenneme nasıl gösterirse göstersin bakalım gücü yetiyor mu" dedi.

AK Parti hükümetini ‘ahlaksızlıkla’ suçlayarak haddini aşan Gültekin, “Mafya liderinin önünde paramparça olmuş bir iktidar var. Bir video ile yere serdi hepsini.” dedi. Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor duruma sokmak isteyen mafya liderinin iddialarıyla, hükümetin mafya ile ilişkisi olduğu şeklinde kara propagandaya imza atan Gültekin, konuşmasının devamında muhalefete yüklenerek provokasyon çağrısı yaptı.

"Muhalefet hala 2023'ü bekliyor! Benim aklım almıyor"

Aba altından sopa gösteren Gültekin, "Bizim önümüze düşecek cesur bir siyasetçiye ihtiyaç var. Yıkalım, kıralım, dökelim demiyorum biz her türlü yolla bu iktidara 'alnını karışlarız' diyebilecek durumdayız. Muhalefet bunu demiyorsa toplum bir şey yapamaz, yapamıyoruz. Bundan daha büyük bir acı, vicdan azabı olmaz ki ya. İnsan kendi ülkesinin yıkımını bu kadar izleyemez ki. Muhalefet hala 2023'ü bekliyor. Benim aklım almıyor." şeklinde konuştu.

‘Gerekirse gerginlik çıkaracağız’

Levent Gültekin, daha önce de Halk TV’de yaptığı açıklamada tam kapanma döneminde tekel bayilere muafiyet verilmemesini bahane ederek “Gerekirse gerginlik çıkaracağız” diyerek provokasyon yapmıştı.