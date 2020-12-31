  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LetSign, elektronik ve mobil imzada en çok tercih edilen platform oldu
Ekonomi

LetSign, elektronik ve mobil imzada en çok tercih edilen platform oldu

Elektronik İmza Kanunu’na uygun şekilde E-Güven tarafından geliştirilen LetSign, dosyalara zaman damgası eklenerek imzalama işleminin yasal geçerlilik kazanmasını sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:40:53 -
LetSign, elektronik ve mobil imzada en çok tercih edilen platform oldu

İSTANBUL (AA) - İmza gerektiren dokümanların, onay ve imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılmasını sağlayan LetSign, belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasına ve başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlamasıyla salgın sürecinde şirketler ve bireyler tarafından en çok tercih edilen platform oldu.

E-Güven açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şirketlerin büyük çoğunluğu evden çalışma yöntemini tercih ederken işlerin ev ortamına taşınmasıyla şirketler, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için e-imza kullanımını artırdı.

Salgın sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan verilere göre, e-imza sayısı 4 milyonu, mobil imza sayısı ise 650 bini aştı.

Bu dönemde belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasına ve başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlayan LetSign ise şirketler ve bireyler tarafından en çok tercih edilen platform haline geldi.


- Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme özelliği


Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-imza, e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olarak öne çıkıyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun şekilde E-Güven tarafından geliştirilen LetSign, dosyalara zaman damgası eklenerek imzalama işleminin yasal geçerlilik kazanmasını sağlıyor.

Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme özelliğine sahip platform, her yerden ve her zaman işlem yapabilmeye de olanak tanıyor.

e-imzalı dosya oluşturma, oluşturulmuş elektronik imzayı doğrulama imkanı sunan LetSign, dosya formatından bağımsız imzalama özelliği ile yaygın olarak kullanılan Word, Excel veya PDF dosya formatlarında da kullanılabiliyor.

Platform, dosyanın üzerindeki e-imzanın geçerliliğini doğrulayarak e-imza ve zaman damgası bilgilerinin kullanıcıya gösterilmesini sağlıyor. LetSign, güvenli bilgi aktarımının yanında zaman ve maliyet tasarrufu da sunuyor.


- Her ölçekteki şirket kullanabiliyor


Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde belge imzalayabilme olanağı sunan LetSign, tüm imzalama süreçlerini tek platformda topluyor.

LetSign’ın ek paketleri ile kullanıcılar, uygulamayı kullandıkları kadar ödeme yapabilme avantajını da yakalıyorlar. Her büyüklükteki şirket için cazip bir çözüm olan LetSign, imzacıların sırasını takip ederek atanan sıraya göre dokümanın imzalanmasını sağlıyor.

Platform, gerekli hatırlatmaları yapan LetAssistant özelliği sayesinde zaman ve mekandan bağımsız olarak imzacıların süreçlerden anlık olarak haberdar olmalarını da sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap
Dünya

Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına ilişkin, a..
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Dilipak'tan basın açıklaması! 'Erdoğan' ayrıntısı dikkat çekti
Gündem

Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Dilipak'tan basın açıklaması! 'Erdoğan' ayrıntısı dikkat çekti

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, yazısındaki ifadelerin çarpıtılmasının ardından AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay