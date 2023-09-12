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Dünya Letonya ilan etti, herkesi şaşırttı: Rusya plakalı araçların girişini yasakladı!
Dünya

Letonya ilan etti, herkesi şaşırttı: Rusya plakalı araçların girişini yasakladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 22:30:00 -
Letonya ilan etti, herkesi şaşırttı: Rusya plakalı araçların girişini yasakladı!

Letonya, Rusya plakalı araçların girişini yasakladı! Letonya'nın önde gelen basın kuruluşu Delfi, Letonya Devlet Gelir İdaresi Gümrük Departmanının Rus plakalı araç artık yasak oldu! Yasak getirdiğini bildirdi.

Letonya’nın önde gelen basın kuruluşu Delfi, Letonya Devlet Gelir İdaresi Gümrük Departmanının Rus plakalı araçlarına yasak getirdiğini bildirdi. Rus plakalı araçların artık Letonya'nın Belarus ve Rusya ile olan sınırını geçmesine izin verilmeyecek.

Delfi, sürücünün Rusya veya Belarus’a dönüşü de dahil olmak üzere gümrük şartlarına uymayı reddetmesi durumunda araca el konulabileceğini bildirdi. Rus plakalı araçların kişisel ulaşım aracı olarak kullanılması halinde Letonya'dan ayrılmasına izin verilecek. Benzer bir kısıtlama daha önce Litvanya tarafından da getirilmişti.

Letonya Devlet Gelir İdaresi Gümrük Departmanı, yeni yasağın yerel saatle 18.00’den itibaren yürürlüğe girdiğini aktardı.

AVRUPA BİRLİĞİ, RUSLARIN BİNEK ARAÇ VE KİŞİSEL TELEFONLARINA YASAK GETİRDİ

Avrupa Birliği (AB), Rusların kişisel telefon ve binek araçları ile bazı özel eşyalarına yasak getirdi. Avrupa Komisyonu, 10 Eylül 2023 tarihinde yaptırım mevzuatının Rus vatandaşlarıyla ilgili kısmında değişiklik yaptı. Komisyonun, Rusya'ya yönelik alınan yaptırım yasalarını tekrar ele aldığı ve bazı yaptırımlarda değişiklik yaptığı öğrenildi. Buna göre, artık Rusya vatandaşlarının AB ülkelerine Rusya’da kayıtlı olan otomobilleri ve bazı özel eşyalarıyla giriş yapmaları yasaklandı.

RUSLARIN EŞYALARI YASAKLI İTHALAT OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alınan yeni kararda, Rusya vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine; Rusya'da kayıtlı olan kişisel akıllı telefon, bilgisayar, araba ve kozmetik ürünleriyle girişine izin verilmediği, bu durumun yasaklı ithalat olarak değerlendirileceği ifade edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜKLERİNDE RUSLARA KARŞI SIKI KONTROL

Öte yandan binek otomobiller ve on kişiden az taşımaya yönelik diğer araçlar dahil olmak üzere bütün araçların Rusya menşeili olması veya bu ülkeden ihraç edilmesi durumunda özel veya ticari amaçlarla kullanılmasının bir önemi olmaksızın yasaklandığı belirtildi.

Böylelikle, AB gümrük yetkililerinin, yaptırım listesine dahil olan ve Rus vatandaşlarının beraberinde getirdikleri kozmetik ürünleri, bavul, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi eşyaları da ülkeye sokmayacakları vurgulandı.

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