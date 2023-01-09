Leopard Rus basınında gündem oldu! Neden bu kadar önemli?

Alman ordusunun ana muharebe tankı olan Leopard'ın Ukrayna'ya verilme ihtimali Rusya'da gündem olmayı başardı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş Başkanı Lars Klingbeil'in açıklamalarına yer verilen haberde, Almanya'nın Marder 1A3 tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlarından 40 adet Ukrayna'ya verileceği belirtildi.

Klingbeil'in Almanya'nın Ukrayana'ya Leopard tank verme gibi bir niyetinin bulunmadığı ifadesine dikkat çekildi.

Ayrıca Fransa'nın, Kiev'e AMX-10 zırhlı savaş araçları gönderme kararları Rus basınında geniş yer buldu.

Rus basını, Hiçbir NATO ülkesinin Ukrayna'ya Batı yapımı ana muharebe tankları tedarik etme planlarınının bulunmadığını duyurdu.

Rus basının aksine ABD ve Almanya hiç beklenmeyeni yapıp Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi yollama kararı aldı.

Rusya neden ağır muharebe tankından çekiniyor?

Ukrayna coğrafyası düz bir ovadan oluşuyor. Zira bu düzlüklerde dünyanın görüp görebileceği en büyük tank savaşı 2. Dünya Savaşı'nda yapıldı. Kursk denilen yerde Alman ordusu ve Rus ordusu karşı karşıya geldi. Savaşı sayıca çok fazla olan Sovyetler kazandı. ABD 2. Dünya Savaşı boyunca Sovyetler Birliği'ne hatırı sayılır miktarda gıda ve askeri malzeme yardımı yapıyordu.

Patriot hava savunma sistemine sahip Ukrayna'nın bir de ağır muharebe tanklarına sahip olması Rusya'yı endişelendiriyor.

Leopard tankının teknik özellikleri:

Uzunluk: 10.97 m

Genişlik: 3.7 m

Yükseklik: 2.79 m

Mürettebat sayısı: 4

Motor: MTU MB 873 Ka-501 12-silindir çift turboşarj dizel motor

Güç çıkışı: 1,500 PS (1,479 hp, 1,103 kW), rpm: 2,600/dakika

Tork çıkışı: 4,700 Nm (3,466 lb·ft), rpm: 1,600–1,700/dakika

Transmisyon: Hidromekanik kontrol, geri vites ve direksiyon kutusu HSWL 354, kombine hidrodinamik-mekanik servis frenli, 4 ileri, 2 geri

Süspansiyon sistemi: Hidrolik amortisörlü burulma çubuğu yaylı destek silindiri tahriki

Hazırlıksız sudan geçme derinliği: 1.2 m

Şnorkel ile sudan geçme derinliği: 4 m

Hendek geçişi: 3 m

Tırmanma: 1.1 m

Boş ağırlık: 52 ton

Muharebe ağırlığı: 55.15 ton

Azami hız: 68 km/h; geriye doğru 31 km/h

360° dönme süresi: 10 saniye

Kule ağırlığı: 21 ton

Teçhizat (silahlanma): Rheinmetall 120 mm top (L/44)

Kaynak: Yeni Akit