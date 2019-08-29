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Leo bebek 20 gün sonra yatağına kavuştu

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Leo bebek, taburcu olmasının ardından ilk kez evine getirildi- Baba Onur Dalgıç:- "Oğlumuz yatağına kavuştu, yuvamız onunla tamamlandı"- Anne Cemran Dalgıç:- "Biz onun yatağını, oyuncaklarını ve çikolatalarını hazırladık ama evimize gelemeyeceğimizi hissettiğimiz çok an oldu"

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:57
Leo bebek 20 gün sonra yatağına kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Leo bebek, taburcu edilmesinin ardından ilk kez evine getirildi.

Özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürüldü.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla getirilen Leo bebek, 5 gün sonra "jaten ameliyatı" yapıldı.

Leo bebek, İstanbul'daki tedavisinin ardından taburcu edildi. Leo bebek ailesi tarafından kara yoluyla İzmir'nin Bornova ilçesindeki evlerine getirildi. 20 gün sonra yatağına kavuşan Leo bebeğin eve getirilmesine en çok 6 yaşındaki ablası Helen Dalgıç sevindi.

- "Aslında Leo bugün tamamen doğdu

Baba Onur Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını, artık kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

Leo'nun ilk defa evlerine geldiğini anlatan baba Dalgıç, şunları kaydetti:

"Oğlumuz yatağına kavuştu, yuvamız onunla tamamlandı. Aslında Leo bugün tamamen doğdu. O kadar uykusuz ve yorgun süreçler geçirdik ki oğlumuzu kucağımıza alıp, hastaneden çıktığımızda nefes aldığımızı hissettik. 20 günlük serüven de bizim için hayatın durma noktasına geldiği yerdi. Çok şükür oğlumuz iyi. Bundan sonraki 2 ay çok önemli, hastalardan ve stresten uzak bir bir hayat yaşamak istiyoruz."

Dalgıç, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bizim İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçmemizi sağlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye, müdürlük çalışanlarına, Sağlık Bakanlığının tüm imkanlarını bizim için seferber eden Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve ameliyatın yapıldığı hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Onlar sayesinde oğlumuz sağlığına kavuştu." dedi.

- "Yıkılmadık, hep ailecek birbirimize güç verdik"

Cemran Dalgıç da bir anne olarak çok zor günler yaşadığını, oğlunun hastalığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getirdi.

"Benim yaşadıklarımı inşallah hiçbir anne yaşamaz" diyen anne Dalgıç, "Biz onun yatağını, oyuncaklarını ve çikolatalarını hazırladık ama evimize gelemeyeceğimizi hissettiğimiz çok an oldu. Yıkılmadık, hep ailece birbirimize güç verdik, yumruk olduk. Oğlum şu anda yatağında yatıyor." ifadesini kullandı.

Dalgıç, sosyal medya kullanıcılarının kendilerine hep destek verdiğini, özellikle de sanatçı Haluk Levent'e çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:57
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