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Spor

Lennox Lewis-Mike Tyson boks maçının hakemi Cotton koronavirüsten hayatını kaybetti

2020-04-18 00:33:36 -
Lennox Lewis-Mike Tyson boks maçının hakemi Cotton koronavirüsten hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - ABD'li eski boks hakemi Eddie Cotton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.

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