  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bir Avrupa ülkesi daha çekiliyor! Sapkınları savunan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan çıkana

İşte CHP’nin rüşvet sınavı! Bodrum’da ihraç İstanbul’da pirüpak

Son 2 yılın eylül verileri belli oldu: İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" dünyaya örnek oldu

Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

Yüzyılın Konut Projesi’nden yeni kareler! Bakan Kurum örnek daireleri gösterdi

Merak edilen konuları paylaşacak! AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Akit TV'nin konuğu

ABD Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi zirveyi iptal ettirdi

Fransa envanterini güçlendiriyor! M51.3 nükleer balistik füze hizmete girdi

Trump’ın kararı ile “Peni” üretimi durdu. ABD'de “Kuruş krizi”!
Yerel Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında görüldü
Yerel

Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında görüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Bitlis, düşük ışık kirliliği ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğa ve uzay tutkunlarına eşsiz gözlem fırsatları sunmayı sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı seyreden havanın ardından gökyüzünün açılması, Bitlisli gökyüzü meraklılarında büyük bir sevince neden oldu. Doğa gözlemcisi, astrofotoğrafçı ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, profesyonel fotoğraf ekipmanları, teleskop ve dürbünlerle Lemmon kuyruklu yıldızını gözlemledi. Daha önce Atlas kuyruklu yıldızını da görüntüleme fırsatı bulan Dr. Önen, Lemmon kuyruklu yıldızının Bitlis semalarında süzülmesine tanıklık etti.

Çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan Lemmon kuyruklu yıldızı, özel ekipmanlar sayesinde izlenebilirken, bu gök olayı doğaseverlerde büyük heyecan oluşturdu.

Gözlem sonrası değerlendirmelerde bulunan Dr. Cihan Önen, uzayın derinlikleri ve su altı derinliklerinin her zaman kendisini etkilediğini belirterek, "Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor" diye konuştu.

