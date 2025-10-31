Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında görüldü

Uzun süredir kapalı seyreden havanın ardından gökyüzünün açılması, Bitlisli gökyüzü meraklılarında büyük bir sevince neden oldu. Doğa gözlemcisi, astrofotoğrafçı ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, profesyonel fotoğraf ekipmanları, teleskop ve dürbünlerle Lemmon kuyruklu yıldızını gözlemledi. Daha önce Atlas kuyruklu yıldızını da görüntüleme fırsatı bulan Dr. Önen, Lemmon kuyruklu yıldızının Bitlis semalarında süzülmesine tanıklık etti.

Çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan Lemmon kuyruklu yıldızı, özel ekipmanlar sayesinde izlenebilirken, bu gök olayı doğaseverlerde büyük heyecan oluşturdu.

Gözlem sonrası değerlendirmelerde bulunan Dr. Cihan Önen, uzayın derinlikleri ve su altı derinliklerinin her zaman kendisini etkilediğini belirterek, "Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor" diye konuştu.