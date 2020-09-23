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Gündem Leman, ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu
Gündem

Leman, ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu

Sözde mizah dergisi Leman, ABD malı firari Can Dündar'ın savunan karikatür yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:04:00 -
Leman, ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu

 yeniakit.com.tr 

İslam'a ve milli iradeye düşman sözde mizah dergisi Leman, FETÖ firarisi ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu.

Geçtiğimiz yıllarda Cizre olaylarında yayımladığı karikatürle terör örgütüne göz kırpıp milli iradeye kin kusan; dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İran'da görülmesinin ardından yayımladığı karikatürle İslam'a olan nefretini gözler önüne seren müsfedde dergi Leman, yine şaşırtmadı ve FETÖ firarisi Can Dündar'ı aklamaya çalışan karikatür yayımladı.

Firari Dündar'ın borazancısı Leman

Yurt dışına kaçan vatan haini Can Dündar ile ilgili yeni gelişme yaşanmıştı. MİT TIR'ları kumpası kapsamında yargılanan Can Dündar’a İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi gazete ilanıyla açık çağrı yaptı. 15 gün içinde teslim olması gerektiği belirtilen Can Dündar için geri sayım başlarken, Türkiye düşmanlığı konusunda geri durmayan Leman da vatan haini Dündar'ın borazanlığına soyundu.

Masum göstermeye çalıştılar

Bugünkü sayısında kapağına ABD malı firari Can Dündar'ın karikatürünü koyan müsvedde Leman, "Ya Can, ya mal" ifadeleriyle de FETÖ firarisini masum göstermeye çalıştı.

İşte borazancı Leman'ın o karikatürü:

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