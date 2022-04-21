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Spor Leipzig-Union Berlin maç sonucu gülen taraf kim oldu? Leipzig-Union Berlin maçı özeti!
Spor

Leipzig-Union Berlin maç sonucu gülen taraf kim oldu? Leipzig-Union Berlin maçı özeti!

Almanya Kupası final maçında Freiburg'un rakibinin belirlendiği Leipzig-Union Berlin maçında nefesler kesildi. 21 Mart'ta oynanacak final maçına bilet almak isteyen Leipzig-Union Berlin takımları kozlarını yarı Almanya Kupası yarı final maçı için paylaştı. Peki Leipzig-Union Berlin maç sonucu gülen taraf kim oldu? İşte Leipzig-Union Berlin maçı özeti!

Yeniakit Publisher
2022-04-21 08:19:00 - 2022-04-21 08:19:58
Leipzig-Union Berlin maç sonucu gülen taraf kim oldu? Leipzig-Union Berlin maçı özeti!

Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 25. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Kıran kırana geçen ikinci yarıda Leipzig 61. dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 ayrıldı.

Freiburg'un yarı final rakibi kim?

Leipzig böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg'u 3-1 mağlup eden Freiburg'un finalde rakibi oldu. Final karşılaşması 21 Mart'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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