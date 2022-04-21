Leipzig-Union Berlin maç sonucu gülen taraf kim oldu? Leipzig-Union Berlin maçı özeti!
Almanya Kupası final maçında Freiburg'un rakibinin belirlendiği Leipzig-Union Berlin maçında nefesler kesildi. 21 Mart'ta oynanacak final maçına bilet almak isteyen Leipzig-Union Berlin takımları kozlarını yarı Almanya Kupası yarı final maçı için paylaştı. Peki Leipzig-Union Berlin maç sonucu gülen taraf kim oldu? İşte Leipzig-Union Berlin maçı özeti!
Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 25. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Kıran kırana geçen ikinci yarıda Leipzig 61. dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 ayrıldı.
Freiburg'un yarı final rakibi kim?
Leipzig böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg'u 3-1 mağlup eden Freiburg'un finalde rakibi oldu. Final karşılaşması 21 Mart'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.