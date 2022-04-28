Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Alman ekibi Leipzig sahasında İskoçya takımı Rangers'ı konuk edecek. Peki, Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers maçı şifresiz kanalda mı?
Avrupa Ligi'nde adım adım finale yaklaşılırken 28 Nisan Perşembe akşamı yarı final ilk maçları oynanacak. Peki, Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta?
Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers CANLI İZLE
Leipzig ile Rangers bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen dijital platformundan şifreli olarak naklen yayımlanacak. Turun rövanşı ise 5 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.
Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.