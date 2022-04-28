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Spor Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers CANLI İZLE
Spor

Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Alman ekibi Leipzig sahasında İskoçya takımı Rangers'ı konuk edecek. Peki, Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:58:00 -
Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers CANLI İZLE

Avrupa Ligi'nde adım adım finale yaklaşılırken 28 Nisan Perşembe akşamı yarı final ilk maçları oynanacak. Peki, Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta?

Leipzig-Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Leipzig-Rangers CANLI İZLE

Leipzig ile Rangers bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen dijital platformundan şifreli olarak naklen yayımlanacak.  Turun rövanşı ise 5 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.

Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki  Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE
Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

Spor

Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

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