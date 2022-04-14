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Spor Leipzig, Atalanta'yı perişan etti
Spor

Leipzig, Atalanta'yı perişan etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig, deplasmanda Atalanta'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 22:28:00 -
Leipzig, Atalanta'yı perişan etti

Atalanta ile Leipzig, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Alman ekibi yarı finale yükseldi.

Leipzig gözünün yaşına bakmadı! Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi

Merih Demiral maçın sonunu getiremedi

Alman ekibine turu getiren golü 18 ve 87. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral 70. dakikada yerini Scalvini'ye bıraktı. Almanya'da 1-1 biten maçın rövanşını İtalya'da 2-0 kazanan Leipzig adını yarı finale yazdıran takım oldu.

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