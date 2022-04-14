Leipzig, Atalanta'yı perişan etti
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Leipzig, deplasmanda Atalanta'yı 2-0'lık skorla yendi.
Atalanta ile Leipzig, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Alman ekibi yarı finale yükseldi.
Leipzig gözünün yaşına bakmadı! Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
Alman ekibine turu getiren golü 18 ve 87. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral 70. dakikada yerini Scalvini'ye bıraktı. Almanya'da 1-1 biten maçın rövanşını İtalya'da 2-0 kazanan Leipzig adını yarı finale yazdıran takım oldu.