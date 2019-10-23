Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzeig sahasında Zenit'i ağırlayacak. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek. Leipzeig Zenit maçı hakem Ali Palabıyık için de büyük öneme sahip olacak. Ali Palabıyık, Leipzeig Zenit maçı ile Şampiyonlar Ligi Grup mücadelelerinde ilk kez görev alacak. Peki, Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Leipzeig Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...23 Ekim 2019 Çarşamba 18:13
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzeig sahasında Zenit'i ağırlayacak. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek. Leipzeig Zenit maçı hakem Ali Palabıyık için de büyük öneme sahip olacak. Ali Palabıyık, Leipzeig Zenit maçı ile Şampiyonlar Ligi Grup mücadelelerinde ilk kez görev alacak. Peki, Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Leipzeig Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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