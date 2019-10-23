Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzeig sahasında Zenit'i ağırlayacak. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek. Leipzeig Zenit maçı hakem Ali Palabıyık için de büyük öneme sahip olacak. Ali Palabıyık, Leipzeig Zenit maçı ile Şampiyonlar Ligi Grup mücadelelerinde ilk kez görev alacak. Peki, Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Leipzeig Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzeig sahasında Zenit'i ağırlayacak. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek. Leipzeig Zenit maçı hakem Ali Palabıyık için de büyük öneme sahip olacak. Ali Palabıyık, Leipzeig Zenit maçı ile Şampiyonlar Ligi Grup mücadelelerinde ilk kez görev alacak. Peki, Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Leipzeig Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Leipzeig Zenit Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları E Grubu 22.00 Salzburg-Napoli 22.00 Genk-Liverpool F Grubu 22.00 Inter-Dortmund 22.00 Slavia Prag-Barcelona G Grubu 19.55 Leipzig-Zenit 22.00 Benfica-Lyon H Grubu 19.55 Ajax-Chelsea 22.00 Lille-Valencia

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