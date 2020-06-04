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Spor

Leicester City ve Çağlar Söyüncü görüşmesine koronavirüs engeli

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile İngiliz ekibi Leicester City arasında yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerin koronavirüs nedeniyle askıya alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:05:00 -
Leicester City ve Çağlar Söyüncü görüşmesine koronavirüs engeli

İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers; Çağlar Söyüncü ve James Maddison ile yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerin daha sonra devam ettirilmek üzere askıya alındığını açıkladı.

Buna karşın İngiliz Basını, Leicester'ın her iki oyuncuyu da takımda tutmak istediği ve bu yüzden önümüzdeki aylarda yeniden masaya oturulacağını iddia etti. Çağlar Söyüncü, 2018 yaz transfer döneminde 21 milyon euro karşılığında Leicester'a transfer olmuştu.

28 maçta forma giydi

İngiliz ekibiyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan milli yıldız; takımının bu sezon Premier Lig'de oynadığı 29 maçın 28'inde forma giydi. 24 yaşındaki stoper, bu maçların hepsine de ilk 11'de başladı.

 

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