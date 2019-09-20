Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Bu maç öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Bu maç öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Leicester City Tottenham maçı yarın saat 14:30'da başlayacak. Mücadele Türkiye'de yayınlanmayacak. Premier Lig'de haftanın fikstürü 20 Eylül Cuma 22:00 Southampton Bournemouth 21 Eylül Cumartesi 14:30 Leicester City - Tottenham Hotspur Burnley - Norwich Everton - Sheffield United Manchester City - Watford Newcastle United - Brighton & Hove Albion Crystal Palace - Wolverhampton West Ham United - Manchester United Arsenal - Aston Villa Chelsea - Liverpool

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