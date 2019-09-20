Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Bu maç öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...20 Eylül 2019 Cuma 22:22
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Bu maç öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Leicester City Tottenham maçı yarın saat 14:30'da başlayacak. Mücadele Türkiye'de yayınlanmayacak.
Premier Lig'de haftanın fikstürü
20 Eylül Cuma 22:00 Southampton Bournemouth
21 Eylül Cumartesi 14:30 Leicester City - Tottenham Hotspur
21 Eylül Cumartesi 17:00 Burnley - Norwich
21 Eylül Cumartesi 17:00 Everton - Sheffield United
21 Eylül Cumartesi 17:00 Manchester City - Watford
21 Eylül Cumartesi 19:30 Newcastle United - Brighton & Hove Albion
22 Eylül Pazar 16:00 Crystal Palace - Wolverhampton
22 Eylül Pazar 16:00 West Ham United - Manchester United
22 Eylül Pazar 18:30 Arsenal - Aston Villa
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