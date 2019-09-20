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Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Bu maç öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 22:22
Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Bu maç öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta? Leicester City Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Leicester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leicester City Tottenham maçı yarın saat 14:30'da başlayacak. Mücadele Türkiye'de yayınlanmayacak.

Premier Lig'de haftanın fikstürü

20 Eylül Cuma 22:00 Southampton Bournemouth

21 Eylül Cumartesi 14:30 Leicester City - Tottenham Hotspur

21 Eylül Cumartesi 17:00 Burnley - Norwich

21 Eylül Cumartesi 17:00 Everton - Sheffield United

21 Eylül Cumartesi 17:00 Manchester City - Watford

21 Eylül Cumartesi 19:30 Newcastle United - Brighton & Hove Albion

22 Eylül Pazar 16:00 Crystal Palace - Wolverhampton

22 Eylül Pazar 16:00 West Ham United - Manchester United

22 Eylül Pazar 18:30 Arsenal - Aston Villa

22 Eylül Pazar 18:30 Chelsea - Liverpool
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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:22
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