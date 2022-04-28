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Spor Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE
Spor

Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Leicester City ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Leicester City-Roma maçı ne zaman? Leicester City-Roma hangi kanalda veriliyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:15:00 -
Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 28 Nisan Perşembe akşamı yarı final ilk maçları oynanacak. Peki, Leicester City-Roma maçı hangi kanalda?

Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE

Leicester City-Roma maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadeye Exxen'den naklen yayımlanacak. Leicester City-Roma maçını Exxen üyeliği olanlar izleyebilecek, söz konusu platform maçları şifreli olarak yayımlıyor.     

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