Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Leicester City ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Leicester City-Roma maçı ne zaman? Leicester City-Roma hangi kanalda veriliyor?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 28 Nisan Perşembe akşamı yarı final ilk maçları oynanacak. Peki, Leicester City-Roma maçı hangi kanalda?
Leicester City-Roma maçı ne zaman saat maçta? Leicester City-Roma şifresiz kanalda mı CANLI İZLE
Leicester City-Roma maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadeye Exxen'den naklen yayımlanacak. Leicester City-Roma maçını Exxen üyeliği olanlar izleyebilecek, söz konusu platform maçları şifreli olarak yayımlıyor.