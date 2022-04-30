Leeds United-Manchester City maç sonucu
İngiltere Premier Lig'in 35.haftasında Leeds United sahasında Manchester City'ı konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Leeds United- Manchester City maçı ne oldu?
İngiltere Premier Lig’in 35.haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Leeds United-Manchester City maç sonucu
Manchester City deplasmanda konuk olduğu Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Manchester City'nin golleri 13.dakikada Rodri, 54.dakikada Ake, 78.dakikada Jesus ve 90+4.dakikada Fernandinho'dan geldi.