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Spor Leeds United-Manchester City maç sonucu
Spor

Leeds United-Manchester City maç sonucu

İngiltere Premier Lig'in 35.haftasında Leeds United sahasında Manchester City'ı konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Leeds United- Manchester City maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-30 21:20:00 - 2022-04-30 21:46:26
Leeds United-Manchester City maç sonucu

İngiltere Premier Lig’in 35.haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Leeds United-Manchester City maç sonucu

Manchester City deplasmanda konuk olduğu Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Manchester City'nin golleri 13.dakikada Rodri, 54.dakikada Ake, 78.dakikada Jesus ve 90+4.dakikada Fernandinho'dan geldi.

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