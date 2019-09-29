Lecce Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 6. hafta
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lecce sahasında Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Lecce Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 12:45
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lecce sahasında Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Lecce Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Lecce Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lecce Roma Serie A 6. hafta maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
İtalya Serie A 6. hafta fikstür
Juventus 2-0 SPAL
Sampdoria 1-3 İnter
Sassuolo 1-4 Atalanta
Napoli - Brescia
Lazio- Genoa
Udinese - Bologna
Lecce - Roma
Parma - Torino
Milan - Fiorentina
Cagliari - Verona
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