LeBron James'ten skandal İsrail-Filistin açıklaması

Türkiye'de de çok sevilen Amerikalı efsane basketbolcu LeBron James, Hamas-İsrail arasındaki çatışmalara dair bir mesaj yayınladı.

Hamas'ın saldırılarıyla "terörizm" yaşattığını ifade eden James, İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara ise hiç değinmedi... Bakın neler söyledi...

James, "İsrail'de yaşanan yıkım, trajik ve kabul edilemez. Hamas tarafından masum insanlara karşı işlenen cinayet ve şiddet, terörizmdir. SpringHill Company ailesi olarak, İsrail'e ve Yahudi toplumuna en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bölgede barış için dua ediyor, nefretin her türlüsüyle mücadele etme kararlılığımızı yineliyoruz. Hepimiz, bu trajedinin daha fazla nefret, ırkçılık ve antisemitizm yaymaması için çalışmalıyız." dedi...



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