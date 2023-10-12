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Spor LeBron James'ten skandal İsrail-Filistin açıklaması
Spor

LeBron James'ten skandal İsrail-Filistin açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:26:00 -
LeBron James'ten skandal İsrail-Filistin açıklaması

Türkiye'de binlerce hayranı olan Amerikalı basketbolcu LeBron James, Hamas'ın saldırılarıyla "terörizm" olarak nitelendirdi... Yaşananlara tek taraflı yaklaşan James, İsrail'in katliamlarına değinmedi. James'in bu yazısı çok sayıda aksi yönde yorum aldı.

Türkiye'de de çok sevilen Amerikalı efsane basketbolcu LeBron James, Hamas-İsrail arasındaki çatışmalara dair bir mesaj yayınladı.

Hamas'ın saldırılarıyla "terörizm" yaşattığını ifade eden James, İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara ise hiç değinmedi... Bakın neler söyledi...

James, "İsrail'de yaşanan yıkım, trajik ve kabul edilemez. Hamas tarafından masum insanlara karşı işlenen cinayet ve şiddet, terörizmdir. SpringHill Company ailesi olarak, İsrail'e ve Yahudi toplumuna en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bölgede barış için dua ediyor, nefretin her türlüsüyle mücadele etme kararlılığımızı yineliyoruz. Hepimiz, bu trajedinin daha fazla nefret, ırkçılık ve antisemitizm yaymaması için çalışmalıyız." dedi...

 
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