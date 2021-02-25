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Yaşam Lebaleb kelimesinin anlamı nedir? TDK lebaleb ne demek?
Yaşam

Lebaleb kelimesinin anlamı nedir? TDK lebaleb ne demek?

Dilimize Arapça ve Farsça'dan geçen ve Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğünde yer alan 11 bin 27 kelime bulunuyor. Geçmişte sık kullanılan ancak bugün sık kullanılmadığı için birçok kelimenin anlamı merak edilmekte. Bunlarda birisi ise Farsça kökenli lebaleb kelimesi... Lebaleb kelimesinin anlamı nedir? TDK lebaleb ne demek? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-25 01:01:00 -
Lebaleb kelimesinin anlamı nedir? TDK lebaleb ne demek?

Son günlerde sosyal medyada gündem olan Lebaleb kelimesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dilimize Farsça'da geçen Lebaleb kelimesi ne demektir?

Lebaleb ne demek?

Lebaleb TDK anlamı sıklıkla araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Lebaleb özellikle siyasi literatürde kullanılan bir kelime olması dolayısıyla ön planda oluyor. Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılan kelime Farsça kökenlidir.

Lebaleb kelimesi Farsça "Ağzına kadar dolu" anlamına karşılık gelmektedir.

Farsça dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türemiştir. Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülür.

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