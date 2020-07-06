Le Monde’un Türkiye analizi: Erdoğan Atatürk’ün izinde yürüyor

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da oyunları altüst eden rolünü analiz eden Fransızların önemli gazetesi Le Monde, tarihçi Olivier Bouquet’in kaleminden çarpıcı bir yazı yayınladı. Bouquet, geçmişte Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mücadeleyi şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürdürdüğünü ifade ederken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını ve Libya’da bulunuşunu her fırsatta eleştiren CHP ve sol cenahın hiç hoşlanmayacağı ifadeler kullandı.

Afrika’da fetih başlattı

Türkiye’nin Yunanistan ve Rum kesiminin fitnesiyle başlayan Akdeniz’deki gaz fitnesine karşı duruşu ve ardından Libya’da Hafter ve destekçilerine karşı verdiği mücadeleyi konu alan Fransız gazetesi, Ankara’ya karşı birçok ülkenin işbirliği yaptığını da belirtti. Tarihçi Bouquet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret ederken “Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal’in 1918’den sonra Türkiye’yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Mustafa Kemal, Samsun’da Anadolu’nun fethini başlattı; Erdoğan ise Misrata’da Kuzey Afrika’daki Osmanlı İmparatorluğu’nun fethini yeniden başlattı. Erdoğan, Kemalizmin Osmanlı versiyonu” ifadelerine yer verdi.