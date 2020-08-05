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Ekonomi

LC WAiKiKi’den online hizmet atağı

Moda perakende markası LC Waikiki, web sitesi üzerinden “Mağazadan Hemen Gelsin” hizmetini hayata geçirdi. Bu yeni uygulamayla ürünlere kolay erişim imkanı sunacaklarını belirten LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, “Yeni hizmetimiz ile teslimat süreçlerini hızlandırarak, müşterilerimizin alışverişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:46:00 -
LC WAiKiKi’den online hizmet atağı

“Mağazadan Hemen Gelsin” uygulaması ile müşteriler, lcwaikiki.com üzerinden teslimat adreslerine en yakın mağazayı seçerek, o mağazanın stoklarından alışveriş yapıyor ve siparişlerini sadece 24 saat içinde teslim alabiliyor. Kargo bekleme süresini kısaltan bu yeni uygulama ile müşteriler yeni ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşıyor. Yaklaşık 200 mağazada hizmete alınan “Mağazadan Hemen Gelsin”in geçerli olduğu mağazaların bilgileri lcwaikiki.com’da yer alıyor.

 

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