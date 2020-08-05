LC WAiKiKi’den online hizmet atağı

“Mağazadan Hemen Gelsin” uygulaması ile müşteriler, lcwaikiki.com üzerinden teslimat adreslerine en yakın mağazayı seçerek, o mağazanın stoklarından alışveriş yapıyor ve siparişlerini sadece 24 saat içinde teslim alabiliyor. Kargo bekleme süresini kısaltan bu yeni uygulama ile müşteriler yeni ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşıyor. Yaklaşık 200 mağazada hizmete alınan “Mağazadan Hemen Gelsin”in geçerli olduğu mağazaların bilgileri lcwaikiki.com’da yer alıyor.