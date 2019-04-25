Lazio'nun rakibi Atalanta oldu İtalya Kupası yarı finalinde Fiorentina'yı eleyen Atalanta, finalde Lazio ile eşleşti



İSTANBUL (AA) - İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Fiorentina'yı 2-1 yenen Atalanta, finale yükseldi. Kupada 3-3 sona eren ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı penaltıdan Josip Ilicic ve Papu Gomez'in golleriyle geçen Atalanta adını finale yazdırdı. Fiorentina'nın tek golünü Luis Muriel kaydetti. Lazio ile Atalanta arasındaki final mücadelesi 15 Mayıs Çarşamba günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



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