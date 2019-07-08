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Lazar Markovic adım adım Beşiktaş'a!

Transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic'i yakın markaja aldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
Lazar Markovic adım adım Beşiktaş'a!

Liverpool ile sözleşmesi biten Sırp oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen, 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye’ye ve Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Liverpool’a 2014-2015 sezonunun başında 25 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklenilen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Sırp oyuncu, 1 yıl İngiliz ekibinden kaldıktan sonra çeşitli kulüplere kiralandı.

En son geçtiğimiz sezonun devre arasında Fulham’a kiralalan Markovic, 1 maç forma giyebildi. Futbol otoriteleri tarafından potansiyeli çok yüksek gösterilen sağ kanat oyuncusunun, siyah-beyazlı takımda kendisini gösterebileceği ifade ediliyor.

Kanatlarda etkili

Beşiktaş’ta, kadroda bulunan kanat oyuncularından memnuniyetsizlik söz konusu. Gökhan Töre ile sözleşme uzatmayan, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens’e de kulüp arayan siyah-beyazlılar, Markovic’in transferi ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Sırp oyuncuyu cazip kılan durum ise bonservisinin elinde olması. İçinden geçtiği mali krizi en az hasarla atlatmaya çalışan Beşiktaş’ta, maliyeti düşük bir Markovic transferine hem yönetim hem de teknik heyet olumlu bakıyor. Lazar Markovic’in menajeri, bu transfer için siyah-beyazlı yöneticilere tekif getirdi. Yönetim ise kısa süre içerisinde Markovic için ücret teklifini yapacak. Karius’la takım arkadaşı olan Markovic, Alman futbolcudan da bu konuda olumlu cevaplar aldı.

Liverpool’da forma şansı bulamayan Lazar Markovic, siyah-beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla da önerilmişti. Yöneticiler, Markovic için Liverpool’la temas kurmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş yönetiminin beklemeye geçmesiyle birlikte oyuncunun sözleşmesi bitti ve bonservisini eline aldı.

Teknik heyetin de Markovic konusunda olumlu fikir beyan ettiği ve oyuncu ile bir an önce söz keslip, kampta takımla birlikte çalışamalara katılmasını istediği öğrenildi. Beşiktaş’ın Lazar Markovi ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yenişafak

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
  1. Beşiktaş
  2. Lazar Markovic
  3. Fenerbahçe
  4. Liverpool

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