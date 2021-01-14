Lazanya nasıl yapılır? Kıymalı nefis lazanya tarifi

İtalya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan lazanya tarifi genellikle zor ve zahmetli bir tarif olarak bilinir. Ancak belirli ipuçlarına dikkat edildiğinde evinizde pratik, lezzetli ve kolay lazanya pişirebilmeniz mümkündür. Hem pratik hem de lezzetli bir yemek hazırlamak isterseniz bu lazanya tarifi tam size göre. İşte Lazanya nasıl yapılır?

Kıymalı lazanya tarifi

Malzemeler

500 gram kıyma

1 paket lazanya

2 adet domates

2 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

1 adet havuç

2 adet sivri biber

Yarım su bardağı su

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Beşamel sos:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Karabiber, tuz

Hazırlanışı

Lazanya tarifi İtalyan mutfağına özgü bir tariftir. Özel bir biçimde hazırlanmış İtalyan makarnası olan lazanya tarifini en lezzetli haliyle evinizde hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yapımı çok basit olan lazanya tarifi için malzemeler oldukça basit. Beşamel sosuyla hazırlanan ve kıymalı iç harcıyla göz dolduran lazanya tarifi için yapmanız gerekenleri adım adım anlattık. Peki lazanya nasıl yapılır? İşte lazanya tarifi, lazanya yapımı...

Yapılışı

1. adım: Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.

2. adım: Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın. Son olarak tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika daha pişirin.

3. adım: Beşamel sosu hazırlamak için tereyağını eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca üzerine süt, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

4. adım: Fırın kabını ayçiçeği yağı ile yağlayın. Lazanya yapraklarını tek yaprak halinde dizin ve üzerine beşamel sosu sürün.

5. adım: Sosun üzerine kıymalı harcınızı ekleyip üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin.

6. adım: Kalan beşamel sosu lazanyanızın üzerine dökün ve tekrar kaşar peyniri rendeleyin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.