Lavrov’dan Ukrayna’ya ültimatom! Dediklerimizi yapın yoksa Rus ordusu…

Devlet haber ajansı Tass'a göre Lavrov, "Rejim tarafından kontrol edilen bölgelerin askerden arındırılması ve silahsızlandırılması, yeni topraklarımız da dahil olmak üzere Rusya'nın güvenliğine yönelik buradan kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerimiz düşman tarafından iyi biliniyor" dedi.

"Konu basit: kendi iyiliğin için onları yerine getir. Aksi takdirde meseleye Rus ordusu karar verecektir.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve batılı müttefiklerinin Moskova güçlerinin Ukrayna kentlerini füze ve roketlerle darp etmesi nedeniyle teklifi reddetmesine rağmen müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın ülkenin beşte birinin fethini tanımasını talep etmeye devam ediyor, ancak Kiev, Bay Putin'in güçleri çekilene kadar savaşacağını söylüyor.

“ABD ile ilişkiler imkansız”

Sergey Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümeti ile normal iletişimi sürdürmenin "nesnel olarak imkânsız" olduğunu söyledi.

Lavrov, "ABD ve NATO müttefiklerinin stratejik hedefinin, ülkemizi önemli ölçüde zayıflatmak ve hatta yok etmek için bir mekanizma olarak Rusya'yı savaş alanında yenmek olduğu kimsenin sırrı değil" dedi.