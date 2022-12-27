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Gündem Lavrov’dan Ukrayna’ya ültimatom! Dediklerimizi yapın yoksa Rus ordusu…
Gündem

Lavrov’dan Ukrayna’ya ültimatom! Dediklerimizi yapın yoksa Rus ordusu…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazartesi günü Ukrayna'ya resmen ültimatom verdi. Lavrov, “Rusya'nın kontrolündeki toprakları teslim etmek de dahil olmak üzere, ülkesinin önerilerini yerine getirmesini veya kaderlerine "Rus ordusunun karar vermesine" izin vermesi için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:42:00 -
Lavrov’dan Ukrayna’ya ültimatom! Dediklerimizi yapın yoksa Rus ordusu…

Devlet haber ajansı Tass'a göre Lavrov, "Rejim tarafından kontrol edilen bölgelerin askerden arındırılması ve silahsızlandırılması, yeni topraklarımız da dahil olmak üzere Rusya'nın güvenliğine yönelik buradan kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerimiz düşman tarafından iyi biliniyor" dedi.

"Konu basit: kendi iyiliğin için onları yerine getir. Aksi takdirde meseleye Rus ordusu karar verecektir.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve batılı müttefiklerinin Moskova güçlerinin Ukrayna kentlerini füze ve roketlerle darp etmesi nedeniyle teklifi reddetmesine rağmen müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın ülkenin beşte birinin fethini tanımasını talep etmeye devam ediyor, ancak Kiev, Bay Putin'in güçleri çekilene kadar savaşacağını söylüyor.

“ABD ile ilişkiler imkansız”

Sergey Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümeti ile normal iletişimi sürdürmenin "nesnel olarak imkânsız" olduğunu söyledi.

Lavrov, "ABD ve NATO müttefiklerinin stratejik hedefinin, ülkemizi önemli ölçüde zayıflatmak ve hatta yok etmek için bir mekanizma olarak Rusya'yı savaş alanında yenmek olduğu kimsenin sırrı değil" dedi. 

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Yorumlar

Şeref

ABD ve İngiltere Ukrayna'yı gaza getirip Rusya'ın önüne attı.Ukrayna,Rusya ile arasındaki sorunları karşılıklı görüşmelerle çözebilirdi.Fakat Batı'lı ülkeler Ukrayna'yı Rusya ile savaş urtamına soktu.Rusya her devletşn savaşacağı bir güç değil.Ukrayna acilen Rusya ilegörüşmenin yolunu aramalı Batı'lı ülkelere güvenilmez.

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR

Kocaman ve güzel bir ülke yok oldu. Büyük şeytanın oyunu bitmez. Büyük şeytanın Avrupayı yok etme planı devrede.
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