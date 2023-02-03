Lavrov'dan Batıya tehdit gibi mesaj

İHA'nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına verdiği röportajda Ukrayna'daki savaşa değindi. Rus gazeteci Dmitriy Kiselev'in sorularını yanıtlayan Lavrov, Rusya'nın Donbass bölgesinde askeri operasyonlarını sürdürdüğünü, ancak Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların menzilinin arttığını ifade etti. Gönderilen silahların menzili arttıkça Rusya'nın Ukrayna'da daha da ilerleyeceğini işaret eden Lavrov, "Kiev rejimine Batı’dan gönderilen silahların menzili arttıkça, bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır. Rusya’nın amacı, Ukrayna güçlerini kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmek" dedi.

Ukrayna ile süren çatışmaların ne zaman sona ereceğine yönelik sorulan soruya yanıt veren Lavrov, "Askerin görevi işini yapmak, kayıpları en aza indirmek ve neyin ne zaman biteceğini düşünmemek" diye konuştu. Lavrov, "Hepimiz Ukrayna ile yaşanan çatışmanın sona ermesini istiyoruz. Ancak zaman başlıca faktör değil" diyerek asıl hedeflerinin Rus kültürünü ve bağımsızlıklarını korumak olduğunu kaydetti.

Lavrov, Ukrayna ile yaşanan krizin ilk dönemlerinde sorunun diplomasi yoluyla çözülebileceğini, ancak Batılı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i müzakere masasından uzaklaştırarak savaş meydanında cesaretlendirdiğini öne sürdü. Lavrov, "Kimse Kiev'i Moskova ile müzakerelere geri dönmeye ikna etmeye çalışmıyor ve Zelenskiy de bağımsız bir şahsiyet olduğunu düşünmüyor. Çünkü sürekli manipüle ediliyor" diye konuştu. Lavrov, "Rusya’nın Ukrayna ile ilgili görüşmeleri reddettiği tezi bir yalan. Moskova, bu tezi yalanmaya devam edecek. Bu müzakereleri reddettiğimizle ilgili duyulan yalanları çürütmek için yapacak çok iş var” dedi.

Batı’ya yüklenen Lavrov, "Batı aşırı sağcı ve Neonazi grupları açık bir biçimde destekleyerek savaş alanında zafer elde etmek istiyor. Jeopolitik bir savaşın merkezinde yer alıyoruz. Bununla beraber Batı’da da böyle bir şans verilse faşizmin geri dönmesine karşı çıkmayacak politikacılar var. Almanya’da Nazizmin yeniden doğmasına izin vermeyecek düzgün insanlar da var. Ancak bahsettiğim ‘Rus sorunu’nun ortadan kaldırılmasına karşı çıkmayacak olanlar da var" şeklinde konuştu. Lavrov, ABD'nin Avrupa Birliği'ni (AB) ezerek bağımsızlıktan mahrum bıraktığını ifade etti.

NATO, AB ve Çin ile ilişkilerine de değinen Lavrov, "NATO'nun tamamı bize karşı savaşıyor. Ancak onlar ‘biz savaşmıyoruz, silahlandırıyoruz' diyerek gülünç ifadeler kullanıyorlar" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘Rus ekonomisinin yıllarca toparlanamayacağı bir zafer elde edilmesi gerektiği’ yönündeki açıklamasına da yanıt veren Lavrov, "Ursula von der Leyen, Ukrayna’da yaşananların Rusya’nın yenilgisiyle Rusya’nın ekonomisini on yıllar boyunca toparlayamayacağı bir yenilgiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi. Bu ırkçılık, Nazizm değil midir?" ifadesini kullandı.

Çin-Rusya ilişkilerine yönelik Lavrov, "Rusya ile Çin’in ilişkileri askeri müttefik ilişkilerinden çok daha yüksek düzeyde, zira kısıtlama ya da sınırları bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Ukrayna’daki özel askeri operasyonun yıl dönümünün Rusya karşıtı bir ‘cadı bayramına’ dönüştürülmemesi için ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini içeren veriler dahil birçok rapor hazırlıyoruz. Bunlar operasyonun yıl dönümünde yayımlanacak" şeklinde konuştu.

Moldova'da Rusya yanlısı İgor Dodon yönetiminden Batı yanlısı Maia Sandu yönetimine geçişten sonra Devlet Başkanı Maia Sandu'nun da Batılıların her istediğini yaptığını öne süren Lavrov, "Batı, bir sonraki Ukrayna rolü için şimdi gözünü Moldova’ya dikmiş durumda. Moldova Devlet Başkanı da bunun için neredeyse her şeyi yapmaya hazır" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarında birçok ülkenin tarafsız davranmaya çalıştığını, ancak ABD'nin bu ülkelere baskı yaptığını söyleyen Lavrov, "Gelişmekte olan ülkelerin çoğu Ukrayna’da yaşananlar konusunda tarafsızlıklarını korumak istiyor. Ancak ABD onları Rusya’ya karşı bir tavır benimsemeye zorluyor ve buna ikna olmamaları halinde de onları da tehdit ediyor" dedi.

“Kesinlikle barıştan yanayım” diyen Lavrov, ‘barış istiyorsan kendini savunmaya hep hazır ol’ şeklindeki düşünce biçimine katıldığını vurguladı.