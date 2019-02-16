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Lavrov’dan Almanya’da INF ve Dağlık Karabağ zirvesi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
Lavrov’dan Almanya’da INF ve Dağlık Karabağ zirvesi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55. Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hollandalı ve Ermeni mevkidaşıyla INF ve Dağlık Karabağ sorunlarını ele aldı.


Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55. Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüştü. Heyetler arası düzenlenen görüşmede birçok alanda önemli konu üzerinde duruldu. Görüşmede Lavrov ve Blok’un ana gündem konuları ise ABD ve Rusya’nın karşılıklı çekilme açıklaması yaptığı Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesi konusu oldu. Ayrıca mevkidaşlar Ukrayna krizini de ele aldı.


Dağlık Karabağ sorunu ele alındı


Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmede ise Dağlık Karabağ sorununu görüştü. Yapılan görüşmeden sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler dostane bir ortamda gerçekleşti. İkilinin görüşmesinde bölgesel konular ve Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede Dağlık Karabağ üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Minsk grubu eş başkanlıklarının çabalarının önemi vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.


Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Balkanlar görüşüldü


Lavrov’un bir önemli görüşmesi ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic gerçekleşti. Bu görüşmede ise ikili, Balkanlardaki durumu ele aldı. Bu görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Lavrov ve Vucic arasında gerçekleşen ikili görüşmede bölgesel konular ele alındı. Görüşmede 17 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belgrad’a gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan anlaşmaların uygulanması konusunda bir dizi çalışma yapıldı. Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Kosova’daki duruma dair çözüm çalışmaları değerlendirilerek Kosova’da uzlaşmanın sağlanmasının yakın olduğu görüşü hakim oldu. Priştine’nin Sırp ve Bosna mallarına yüzde 100 vergi uygulama karar ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı “silahlı kuvvetler” oluşturulması ile ilgili maddeye uyularak Kosova’nın ordu kurma kararından vazgeçmesi gerektiği görüşü paylaşıldı” denildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
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