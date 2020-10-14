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Aktüel Lavrov: "Libya'daki tarafların katılımıyla Cenevre'deki toplantı için hazırlık sürüyor"
Aktüel

Lavrov: "Libya'daki tarafların katılımıyla Cenevre'deki toplantı için hazırlık sürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:56:15 -
Lavrov: "Libya'daki tarafların katılımıyla Cenevre'deki toplantı için hazırlık sürüyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki tarafların katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantı için hazırlık yapıldığını söyledi.

Lavrov ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya ile ilgili kararının uygulanması gerektiğini belirten Lavrov, "Tüm çabalarımız, bu kararın uygulanmasının sağlanmasıyla ilgilidir. Bunu ara bulucu rolünü üstlenenler de kolaylaştırmaya çalışıyor." dedi.

Lavrov, "Şimdi en önemli hedefimiz, tüm bu çabaların aynı yönde ilerlemesini, tüm Libya'daki tarafların siyasi süreçte yer almasını ve bu sürecin sonunda Libya'daki tüm bölgelerin çıkarlar dengesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yöndeki tüm çalışmaların BM'nin himayesinde gerçekleştirilmesi gerektiğine de dikkati çeken Lavrov, Libyalı taraflar arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantıların yapıldığını anımsattı.

Lavrov, "Kahire'deki toplantılar ardından Cenevre'de toplantılar için hazırlık sürüyor. Aynı yönde hareket etmemiz çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, BM Libya Özel Temsilcisi'nin acilen atanması gerektiğini vurgulayarak "ABD'nin pozisyonu bunu engelliyor. Bu bir sır değildir." dedi.

- "AB'nin bu çizgisi (Navalnıy) sonuçsuz kalmaz"

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiası nedeniyle izlediği tutuma işaret eden Lavrov, AB'nin ABD'den "kötü" örnek alarak yaptırım yoluna yöneldiğini vurguladı.

Lavrov, "AB'nin ne istediğini anlamak istiyoruz. AB'nin bu çizgisi sonuçsuz kalmaz." ifadelerini kullandı.

- "Navalnıy olayı sonuçsuz kalamaz"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da AB'nin, Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiası nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama konusuyla toplandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu olay sonuçsuz kalamaz. Rusya'yı kısa zamanda olayla ilgili soruşturma sürecini başlatmaya çağırıyoruz."

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