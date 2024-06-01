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Dünya Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden karar aldılar? Ukrayna hamlesi!
Dünya

Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden karar aldılar? Ukrayna hamlesi!

Yeniakit Publisher
2024-06-01 20:36:00 -
Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden karar aldılar? Ukrayna hamlesi!

Lavrov, Kiev rejiminin Rusya'ya karşı mücadele aracı olarak ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından rahatça kullanıldığını ve bu nedenle Kiev'in her hatasının affedildiğini belirtti. Lavrov: Amerikalılar planlarını hayata geçirirse, yanıt vermekten tereddüt etmeyeceğiz demişti.

Batı'nın Ukrayna'da ikiyüzlü politika izlemesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Nazizmle mücadeleye yeteri kadar eğilmemesini eleştirdi.

2. Dünya Savaşı'nda (Büyük Anavatan Savaşı) Nazilere karşı kazanılan zaferin anısının korunması amacıyla yürütülen 'Zaman Aşımı Yok' adlı federal eğitim projesi için demeç veren Lavrov, Ukrayna krizine değindi.

Lavrov, Kiev rejiminin Rusya'ya karşı mücadele aracı olarak ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından rahatça kullanıldığını ve bu nedenle Kiev'in her hatasının affedildiğini belirtti.

Batı'nın Ukrayna'da ikiyüzlü bir politika izlediğini ve Kiev rejimine yardım ve yataklık yaptığını söyleyen Lavrov, "Nazi kuram ve uygulamalarını hayata geçirmeye yönelik aleni eylemler de dahil herkesin ve onlar tarafından yapılan her şeyin affedilmesi olağan hale geldi. Bunun tek nedeni, bu kişilerin Rusya'ya karşı mücadelede Batı'nın ve ABD'nin işine gelmesi" dedi.

Nazizmin yüceltilmesiyle mücadelenin Rus diplomasinin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, bir eleştiri de Almanya'ya getirdi.
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Lavrov, "Günümüz Almanları artık kimseye hiçbir borçlarının olmadığı gerçeğinden hareket ediyor. Bize de bu gerçekten yola çıkmamızı öneriyorlar. Bu kötü bir konu. Almanlardan sürekli pişmanlık duymak istediğimizden değil, hayır. Onların dünyadaki tüm ülkelerin normal yaşantısının bir parçası olmasını ve Nazizmin bir daha asla kimsenin topraklarında yeniden doğmamasını istiyoruz" vurgusu yaptı.

Lavrov: Amerikalılar planlarını hayata geçirirse, yanıt vermekten tereddüt etmeyeceğiz demişti!

Lavrov ABD'nin Avrupa ve Asya Pasifik'te karadan fırlatılan orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırmasının Rusya için ciddi güvenlik zorlukları oluşturduğunu söyledi. Sergey Lavrov, "Amerikalılar planlarını hayata geçirirse, yanıt vermekten tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

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