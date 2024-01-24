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Dünya Lavrov: ABD, Montrö Sözleşmesi'ni değiştiremeyecek
Dünya

Lavrov: ABD, Montrö Sözleşmesi'ni değiştiremeyecek

Yeniakit Publisher
2024-01-24 22:25:00 -
Lavrov: ABD, Montrö Sözleşmesi'ni değiştiremeyecek

Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini kesin bir şekilde uyguladığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin sözleşmeyi değiştirme konusunda başarılı olamayacağını söyledi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Lavrov, AA muhabirinin, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulama kararına değinerek, Türkiye ile çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabileceğine işaret etti. Bu yoğunlukla Montrö Sözleşmesi'nin feshi olarak yorumlandı. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Lavrov, "ABD'nin eğer Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin bir değişiklik talebi bulunuyorsa, Türk meslektaşlarımız, sözleşmenin koruyucuları olarak bize birçok kez sözleşmenin hükümlerini kesin bir şekilde uygulayacaklarını söylediler." dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "işe döndüğünü" ve bu yüzden Pentagon'un tekrar hareketlendiğini değerlendiren Lavrov, "Başarılı olacaklarını düşünmüyorum." mesajını verdi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, dün düzenlediği basın toplantısında, Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye dahil Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerle çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabiliriz. Türkiye, koruyucusu olduğu Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulamaya koymuştu." ifadesini kullanmıştı.

Wallander'in ifadeleri ABD'nin Montrö Sözleşmesi'ni feshetme ya da değiştirme isteğinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.
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Kaynak: AA

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