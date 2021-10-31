Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Hem çocuklar hem de yetişkinler zaman zaman atıştıracak hafif lezzetler arıyor. Hazır cipsler bolca yağ ve katkı maddesi içeriyor. Bunun yerine lavaş ekmeğiyle leziz cipsler hazırlamanız mümkün. İşte, lavaş cips tarifi

Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Malzemeler:

Lavaş

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Pul biber

2 tatlı kaşığı mısır unu

1-2 diş sarımsak

Lavaştan cips nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine salçaları, baharatları, suyu, mısır ununu ve rendelediğiniz sarımsakları alın.

Sarımsak kullanmak istemiyorsanız; bir adet soğanı rendeleyin ve yalnızca suyunu kaseye ekleyin.

Karışımı iyice çırpın.

Ardından lavaşların iki yüzeyine de bu sosu sürün.

Lavaşları küçük üçgenler halinde kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine cipsleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında lavaşlar iyice kuruyana kadar, cips kıvamı alana kadar pişirin.

Sıcacık cipsleri yoğurtla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.