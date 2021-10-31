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Kadın - Aile Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi
Kadın - Aile

Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Lavaş cipsi gerekli malzemeler | Hafif ve leziz bir atıştırmalık arıyorsanız; lavaştan cipsler hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınıza sağlıklı atıştırmalıklar arayanlar “Lavaştan cips nasıl olur?” sorusuna cevap arıyor. Peki, lavaş cips için hangi malzemeler gerekli? Çıtır çıtır ev yapımı cips tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:55:00 -
Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Hem çocuklar hem de yetişkinler zaman zaman atıştıracak hafif lezzetler arıyor. Hazır cipsler bolca yağ ve katkı maddesi içeriyor. Bunun yerine lavaş ekmeğiyle leziz cipsler hazırlamanız mümkün. İşte, lavaş cips tarifi

Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Malzemeler:

  • Lavaş
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Yarım tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım su bardağı su
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Pul biber
  • 2 tatlı kaşığı mısır unu
  • 1-2 diş sarımsak

Lavaştan cips nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine salçaları, baharatları, suyu, mısır ununu ve rendelediğiniz sarımsakları alın.

Sarımsak kullanmak istemiyorsanız; bir adet soğanı rendeleyin ve yalnızca suyunu kaseye ekleyin.

Karışımı iyice çırpın.

Ardından lavaşların iki yüzeyine de bu sosu sürün.

Lavaşları küçük üçgenler halinde kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine cipsleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında lavaşlar iyice kuruyana kadar, cips kıvamı alana kadar pişirin.

Sıcacık cipsleri yoğurtla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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