Latin Amerika ülkesi Şili’de şiddetli deprem!
Latin Amerika ülkesi Şili’de yerin 96,8 kilometre derinliğinde 6,8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Atacama çölündeki San Pedro köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi
Pasifik Okyanusu'nda yer kabuğundan 96,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.