  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Dünya

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 07:56:00 - 2021-10-31 07:57:32
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 607 bin 694’e yükseldi, 10 bin 693 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 804 bin 94’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 992 bin 510 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 478 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 288 bin 276, vaka sayısı 3 milyon 805 bin 765, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 166 bin 103 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 942’ye, 812 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 288 bin 259’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 153 bin 873'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi ve 554 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 200 bin 958'e, can kaybı sayısı 200 bin 217'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 179 bin 725'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 743'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 142 artışla 1 milyon 692 bin 877, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 639 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 50'ye, vaka sayısı da 983 artışla 601 bin 402'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 580 bin 207 kişi sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı
Gündem

Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'ye Suriyeliler üzerinden nasıl bir 'muz' operasyonu gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. ..
Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu
Gündem

Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı
Dünya

İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı

Darbeci Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin de arasında olduğu çok sayıda ülkedeki büyükelçiyi görevden aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay