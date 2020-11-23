Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 194, Meksika'da 303, Arjantin'de 100, Kolombiya'da 183, Ekvador'da 62, Peru'da 46 ve Şili'de 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 183'e, 18 bin 615 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 6 milyon 71 bin 401'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 209 bin 588 vaka ve 41 bin 267 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 432 bin 505 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 303 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 9 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 101 bin 676'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 875'e, iyileşenlerin sayısı da 779 bin 104'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11'inci ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 37 bin 2'ye, 4 bin 184 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 370 bin 366'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 195 bin 492 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 35 bin 287'ye çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 924 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 248 bin 417'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 150 bin 932 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 201'e yükseldi.

Vaka sayısının 767 artarak 185 bin 643'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 164 bin 9 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi ve 727 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 949 bin 670'e, can kaybı 35 bin 595'e, iyileşenlerin sayısı 879 bin 439'a yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 69’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1497 artışla 540 bin 640'a, iyileşenlerin sayısı 516 bin 121'e ulaştı.

Sınırlarını yabancılara 18 Mart'ta kapayan Şili, 23 Kasım'dan itibaren ülkeye turistlerin girişine izin vermeye başlıyor. Ülkeye girecek kişilerin seyahat etmeden en geç 3 gün önce yapılıp negatif sonuçlanmış Kovid-19 testi sunmaları gerekiyor.

Ülkeye girişin ardından karantina uygulaması şartı koşulmayan Şili'de, ülkeye girenlerin sağlık durumları 14 gün boyunca bir mobil uygulama üzerinden takip edilecek.



